Torhüter Mrkva bis 2025 bei Handball-Rekordmeister THW Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Torhüter Tomas Mrkva bleibt bis 2025 bei Handball-Rekordmeister THW Kiel. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, zogen sowohl der 34 Jahre alte tschechische Nationaltorhüter als auch der Club die Option, die im ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag festgelegt war. «Tomas hat ein starkes erstes Jahr bei uns gespielt», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und ergänzte: «Wir haben uns frühzeitig zusammengesetzt und freuen uns jetzt auf die weitere Zusammenarbeit.»

Mrkva bildet aktuell das Torhütergespann mit Samir Bellahcene, der als Ersatz für den verletzten Vincent Gérard geholte worden war. Die Arbeitspapiere der beiden Franzosen laufen am Saisonende aus. Zur Saison 2025/26 wechselt dann der spanische Weltklasse-Keeper Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona nach Kiel.

Am Donnerstag (18.45 Uhr/Dyn) feiert der THW ein Wiedersehen mit seinem früheren Stamm-Schlussmann: Niklas Landin kommt mit Aalborg HB zum Champions-League-Vorrundenspiel nach Kiel. Der Däne war zum Saisonbeginn nach acht Jahren in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt in seine Heimat gewechselt.