Topmodel Toni Garrn ist schwanger

Toni Garrn und ihr Ehemann Alex Pettyfer verfolgen ein Tennisspiel. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Toni Garrn erwartet ihr erstes Kind. «Endlich kann ich meine größte Nachricht mit euch teilen», schrieb das 28 Jahre alte Topmodel auf Instagram am Freitag. «Die Reise kann losgehen.» Sechs Monate habe sie dieses Geheimnis für sich behalten. Sie sei sehr aufgeregt, sagte Garrn zudem in einem Video, in dem sie sich mit deutlichem Babybauch zeigte. «Mein Leben wird sich definitiv für immer verändern.» Es sei die perfekte Zeit für sie, um ein Kind zu bekommen. «Es ist alles sehr viel ruhiger geworden.» Im Oktober hatte die gebürtige Hamburgerin den britischen Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-707091/2

Toni Garrn auf Instagram