Tony Christies Lieblingsstadt in Deutschland ist Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der englische Musiker Tony Christie (79) hat sein Herz an eine deutsche Stadt im Norden verloren. «Hamburg ist meine Lieblingsstadt in Deutschland», verriet Christie am Rande einer Gala-Premiere des Hansa-Theaters. Zum ersten Mal sei er 1971 in die Hansestadt gereist, um einen Preis für seinen Hit «Is This The Way To Amarillo» entgegenzunehmen. «Seitdem war ich viele, viele Male hier und kenne die Stadt ziemlich gut.»

Christie, der mit bürgerlichem Namen Anthony Fitzgerald heißt, ist mit Liedern wie «Las Vegas» und «I Did What I Did For Maria» berühmt geworden. Er verkaufte mehr als zehn Millionen Alben. Obwohl seine größten Hits vor 50 Jahren erschienen sind, hat der 79-Jährige auch heute noch eine große Fangemeinde. Rund 450.000 Menschen hören jeden Monat seine Musik beim Streaming-Dienst Spotify.