Tonnenweise Walnüsse gestohlen – zwölf Festnahmen

Die Polizei hat zwölf Männer festgenommen, die eine komplette Containerladung Walnüsse in Hamburg gestohlen haben sollen. Sie hatten die 15 Paletten mit den Nüssen in der Nacht zum Dienstag von einem Firmengelände aus dem Container eines Sattelaufliegers entwendet, wie die Polizei mitteilte. Das Gewicht der Nuss-Beute: 15 Tonnen.

Dann begingen die Täter einen Fehler: Am Donnerstag boten sie ausgerechnet dem bestohlenen Firmeninhaber die Walnüsse zum Kauf an – offenbar in Unwissenheit über seine Rolle, wie es hieß. Er zeigte sich interessiert an der Ware und verabredete sich mit den Verkäufern. Gleichzeitig informierte er die Polizei.

Ermittler schlagen zu

Als am Übergabeort zwei Transporter mit den Nüssen eintrafen und der ehemalige Besitzer diese als seine Ware feststellte, griffen Zivilfahnder zu: Zwölf Männer im Alter von 17 bis 51 Jahren wurden festgenommen. Sie hatten zuvor rund 2,8 Tonnen Walnüsse aus den Fahrzeugen ausgeladen.

Die Transporter sowie weitere Beweismittel wurden laut Polizei sichergestellt. Mehr als zwölf Tonnen der bei dem Bandendiebstahl erbeuteten Walnüsse fehlen noch. Zu ihrem Verbleib laufen Ermittlungen, wie es hieß.

Fünf der Tatverdächtigen werden dem Haftrichter vorgeführt. Für die anderen Männer, die zwischen 17 und 37 Jahre alt seien, lagen keine Haftgründe vor, wie es hieß.