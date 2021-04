Tonnenschwere Maschine stürzt auf Mann: 36-Jähriger tot

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Reinfeld (dpa/lno) – Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Reinfeld im Kreis Stormarn ums Leben gekommen. Der Mann sei von einer mehr als zehn Tonnen schweren Maschine erschlagen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Maschine war offenbar bei der Anlieferung am Donnerstag von einer Transportplattform gerutscht und hatte den 36-Jährigen unter sich begraben. Die Unfallursache ist den Angaben zufolge noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» über den Unfall berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-142093/3

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft