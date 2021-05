Tonnen von Speiseöl nach Lkw-Unfall auf A1 bei Bramsche

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Bramsche (dpa/lni) – Nach einem Auffahrunfall auf der A1 bei Bramsche sind Tausende Liter Speiseöl auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Kleintransporter war am Mittwochmittag auf einen Lkw gefahren, der 24 Tonnen des Öls transportierte, wie die Autobahnpolizei in Bramsche bestätigte. Der Fahrer des Kleintransporters sei leicht verletzt worden. Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen seien derzeit dabei, das Öl aus dem beschädigten Tank abzusaugen, damit es nicht ins Erdreich sickert. Die Autobahn ist von der Anschlussstelle Osnabrück Nord bis Neuenkirchen-Vörden in Richtung Bremen voll gesperrt. Es bildete sich ein 20 Kilometer langer Stau. Die Arbeiten könnten bis zum Abend dauern.

Erst am Dienstagabend waren nach einem Lkw-Auffahrunfall auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden in Richtung Bremen tonnenweise Salzsäcke auf die Straße gekippt. Die weiße Autobahn musste stundenlang komplett gesperrt werden.

