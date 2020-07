Tonne will möglichst normalen Unterricht nach den Ferien

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister von Niedersachsen. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Das niedersächsische Kultusministerium will trotz der Corona-Epidemie den Schulunterricht nach den Sommerferien so normal wie möglich wieder aufnehmen. Das Schuljahr 2020/2021 werde im «eingeschränkten Regelbetrieb» starten – mit einigen Sonderregelungen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag. Beim Ausfall von Lehrern seien Verlagerungen ins häusliche Lernen denkbar, sagte der SPD-Politiker. Das Infektionsgeschehen werde während der Sommerferien analysiert werden. Es seien auch Szenarien für eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht sowie erneute Schulschließungen erarbeitet worden.

Dazu erhielten die Schulen – auch die Berufsschulen – Leitfäden, sagte Tonne. Das Szenario A sei «nah an Schule, so wie wir sie aus der Vor-Corona-Zeit kennen». Auf einen Mindestabstand werde verzichtet, feste Lerngruppen seien vorgesehen. «Der Pflichtunterricht hat höchste Priorität im nächsten Schuljahr», betonte er. Sollte sich die Infektionslage verschlechtern, gelte Szenario B – eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Szenario C tritt im Falle lokaler oder landesweiter Schulschließungen und Quarantäne in Kraft, Anzeichen für flächendeckende Schulschließungen gebe es aber bisher nicht.