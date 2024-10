Tonbandgerät nimmt erstmals Album in Hamburg auf

Hamburg (dpa) –

Für die Hamburger Band Tonbandgerät gab es bei der Arbeit an ihrem neuen Album und nach 17 gemeinsamen Bandjahren noch neue erste Male. «Wir haben das Album zum ersten Mal in Hamburg aufgenommen. Wir sind eine Hamburger Band, machen seit Ewigkeiten irgendwie Studio-Produktionen und waren aber nie in Hamburg», sagte Gitarristin und Songschreiberin Sophia Poppensieker der Deutschen Presse-Agentur.

«Das war auch mal krass, dass man einfach nach so einem Tag nach Hause gehen konnte. Es hat uns, glaube ich, ganz gutgetan auch mal ein bisschen Abstand zu kriegen von den Liedern.» Verändert habe sich auch das Songschreiben, erzählt Sänger Ole Specht, der mit Poppensieker gemeinsam schreibt. «Wir haben früher kaum über die Themen der Songs geredet. Das war jetzt komplett anders. Sophia und ich haben uns regelmäßig zum Schreiben getroffen. Wir haben einen richtig guten Weg gefunden», sagte Specht.

Entstanden sind dabei unzählige Songs. Zehn davon haben es auf das am Freitag erschienene vierte Studioalbum «Ein anderes Leben» geschafft. Auch bei dessen Produktion in der Hansestadt war etwas neu. «Wir haben dieses Mal kein großes Label dahinter oder große Promo-Agenturen. Wir haben gesagt, wir machen dieses Album, wissen, wie es geht und machen es selber», sagte Poppensieker. Mit Produzent Felix Gerlach ist ein Album entstanden, das relevante Themen mit eingängigen Melodien vereint.