Tommy Grupe neuer Kapitän des VfB Lübeck

Lübeck (dpa/lno) – Tommy Grupe ist neuer Kapitän des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck. Das entschied Trainer Rolf Landerl, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. Der 28-jährige Grupe tritt die Nachfolge von Daniel Halke an, der das Amt zwei Jahre innehatte und die Lübecker nach dem Aufstieg verlassen hat. Grupe war in der vergangenen Saison bereits Halkes Stellvertreter. Der Abwehrchef war vor zwei Jahren von Hansa Rostock gekommen.

Er hatte bereits in den ersten beiden Testspielen die Mannschaft als VfB-Kapitän angeführt. In Lübeck hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Das erste Pflichtspiel ist am Samstag (16.45 Uhr) das Finale im SHFV-Pokal gegen den SV Todesfelde.

«Tommy hat die Rolle schon im letzten Jahr als Vertreter von Daniel Halke sehr gut ausgefüllt», sagte Trainer Landerl. «Er strahlt Ruhe aus und genießt die nötige Anerkennung in der Mannschaft und im Trainerteam. Zudem ist er in den vergangenen Jahren bereits zu einem echten VfBer geworden.»

Grupes Stellvertreter sind Torhüter Lukas Raeder und Außenverteidiger Florian Riedel sein. Im neuen Mannschaftsrat sind auch noch Yannick Deichmann und Neuzugang Mirko Boland.

Mitteilung VfB Lübeck