Tom Felton schwärmt von Kultur und Kreativität in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Für den britischen Schauspieler Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen, gehört Hamburg zu den schönsten Städten Europas. Der 37-Jährige verbindet mit der Stadt im Norden Kreativität und Kultur. «Bei meinem letzten Besuch bin ich bei einer Comic Convention gewesen, auch die wundervolle Beatles-Tour habe ich schon mal gemacht», schwärmte der Schauspieler im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Er als Brite verbindet viel mit der Hansestadt: Natürlich die frühen Jahre der Beatles, die vielen Musicals, aber auch einfach viel kulturelle Energie und Kreativität an einem Ort, so Felton vor einem Besuch des Musicals «Harry Potter und das verwunschene Kind» in Hamburg.

Rückkehr ins Harry-Potter-Universum

Im November wird Felton nach 15 Jahren in seine bekannteste Rolle zurückkehren – und das auf der Theaterbühne. In «Harry Potter and the Cursed Child» feiert er als Draco Malfoy in der englischsprachigen Version des Stücks sein Broadway-Debüt in New York. «Ich hätte es nicht für möglich gehalten, nach so einer langen Zeit noch einmal in die Rolle des Draco zurückzukehren», sagte er.

Auch wenn er charakterlich nicht viel mit dem blonden Erzfeind von Harry Potter gemein habe, erinnert sich Felton an positive Seiten der Rolle. Als jüngster von vier Brüdern sei Draco Malfoy in jungen Jahren häufig ein gutes Ventil gewesen, um aufgestauten Frust aus dem Alltag abzubauen.