Tötung von 82-Jähriger: Mann in Italien festgenommen

Osnabrück (dpa/lni) – Nach der Tötung einer 82-jährigen Frau im Landkreis Osnabrück ist ein tatverdächtiger Mann am Donnerstag in Italien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft werde die Auslieferung des 27-Jährigen nach Deutschland beantragen, teilte die Polizei in Osnabrück.

Die Frau war am vergangenen Sonntag in dem Ort Rieste tot aufgefunden worden, die Obduktion bestätigte ein Verbrechen. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und schrieb den 27-jährigen, der ebenfalls aus Rieste stammt, europaweit zur Fahndung aus. Die Ermittlungen gingen weiter, hieß es am Donnerstag. Zum Hintergrund der Tat haben die Behörden noch keine Angaben gemacht.

