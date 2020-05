Toepffer verteidigt Regierung in Corona-Krise

Dirk Toepffer, CDU Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen, gestikuliert. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hat das Handeln der Regierung in der Corona-Krise ohne Einbindung des Parlaments gegen Kritik der Opposition verteidigt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) habe vor Entscheidungen zu Beschränkungen und Lockerungen Kontakt zu den Fraktionen und zu Wahlkreisen gesucht, sagte Toepffer am Dienstag im Landtag in Hannover. Insofern sei das Parlament durchaus am niedersächsischen Stufenplan zum Weg aus der Corona-Krise beteiligt gewesen.

Der Forderung nach mehr Transparenz könne er sich anschließen, sagte Toepffer. Auch er habe sich über sehr spät veröffentlichte Corona-Verordnungen, die dann auch Fehler enthielten, geärgert. Er brauche als Abgeordneter aber nicht über einzelne Corona-Entscheidung, etwa zur Frage von Sauna-Öffnungen, mitentscheiden.

