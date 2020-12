Toepffer verteidigt Corona-Hilfen für Unternehmen

Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU, spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – In der Diskussion um Corona-Hilfen für Unternehmen wie den Reisekonzern Tui hat CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer staatliche Unterstützung verteidigt. Es sei sehr sinnvoll, bis zur Corona-Krise solide wirtschaftenden Unternehmen wie der Tui oder auch dem Flughafen Hannover beizuspringen, sagte Toepffer am Dienstag im Landtag in Hannover.

«Niedersachsen ist die Heimat des größten Reisekonzerns der Welt. Niedersachsen ist die Heimat einer der erfolgreichsten Kreuzschiffwerften, ebenfalls weltweit. Niedersachsen verfügt über einen exzellenten Großflughafen. Daher ist es richtig, dass diese Landesregierung alles tut, um die Tourismuswirtschaft in Niedersachsen auch in diesen Zeiten, in denen eigentlich gar kein Tourismus stattfinden kann, am Leben zu halten», sagte Toepffer.

«Wir brauchen Unternehmen wie die Tui, um aus der Krise neu starten zu können. Wir brauchen solche Unternehmen auch, um die jetzige Verschuldung zurückzuführen. Und natürlich ist die Tui auch als wichtiger Auftraggeber gefragt», sagte der CDU-Fraktionschef in der Haushaltsdebatte im Landtag.

Inwieweit das Land Niedersachsen sich an jüngst zugesicherten erneuten Hilfen für die Tui beteiligt, ist noch nicht bekannt. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) will am Mittwoch den Haushaltsausschuss über die Lage bei dem hannoverschen Reisekonzern informieren, gegebenenfalls in vertraulicher Sitzung.

Auch bei der Deutschen Messe in Hannover sei die Landesregierung um Hilfe bemüht, die Messe müsse aber ihr Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen, sagte Toepffer. Im Ziel seien sich die Koalitionspartner dabei einig.

