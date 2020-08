Toepffer ist gegen eine Maskenpflicht im Unterricht

Dirk Toepffer, Fraktionsvorsitzender der CDU, spricht im niedersächsischen Landtag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer hat sich gegen eine Maskenpflicht im Schulunterricht ausgesprochen. Aus pädagogischen Gründen sei der Unterricht mit Maske aus seiner Sicht schwer möglich, sagte der Politiker der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). «Es gibt gute Gründe für noch mehr Vorsicht und also die Maskenpflicht, aber auch gute Gründe dagegen. Ich persönlich bin gegen eine Maskenpflicht, weil sie in dem geplanten Präsenzunterricht schwer zu realisieren wäre.» Die Frage der Maskenpflicht in der Schule sei «selbst in der CDU umstritten ist und heiß diskutiert», räumte er ein.

Toepffer erklärte kurz vor Beginn des neuen Schuljahres, viele Fragen seien offen und vermutlich werde erst vierzehn Tage nach Schulbeginn klar sein, ob wirklich alles richtig gemacht worden sei. Er regte an, über weitere Modelle nachzudenken – etwa eine Mischung aus Online-Unterricht und Unterricht in der Schule. Verstöße gegen die Maskenpflicht würden geahndet, betonte er. «Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bußgeldkataloge weniger wichtig sind als die wirkliche Durchsetzung von Abstands- und Hygieneregeln.»

Mit Blick auf Milliardenhilfen von Bund und Land für Unternehmen in der Corona-Krise sagte Toepffer: «Es ist richtig und erforderlich, dass man um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpft. Wenn die ersten verschwunden sind, brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, wie Unternehmen neu zu strukturieren sind. Das heißt: Die Unternehmen müssen erst einmal erhalten werden.» In einem zweiten Schritt müsse überlegt werden, ob Firmen ein anderes Geschäftsmodell brauchen. Er habe große Zweifel, ob künftig noch große Geschäfte mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen zu machen seien, sagte er zur Lage der Meyer-Werft in Papenburg.