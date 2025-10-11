Tönnesen verlängert Vertrag bei SG Flensburg-Handewitt

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Rückraum-Linkshänder Kent Robin Tönnesen verlängert. Wie der Handball-Bundesligist vor dem 113. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel mitteilte, bleibt der 33-Jährige bis zum 30. Juni 2027 bei der SG. Dazu vereinbarten Club und Spieler eine Option für ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit.

«Kent ist ein absoluter Teamplayer», sagte SG-Trainer Ales Pajovic: «Er arbeitet sehr fokussiert, bringt Stabilität in unser Spiel und hilft dem Team mit seiner Erfahrung. Seine Verlängerung ist ein starkes Zeichen für unsere gemeinsame Entwicklung.» Der Norweger Tönnesen war vor der Saison von Paris Saint-Germain aus Frankreich nach Flensburg gewechselt.