Tödlicher Verkehrsunfall nahe Lammershagen

Lammershagen (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Lammershagen (Kreis Plön) ist am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen erlitten laut Polizeiangaben von Mittwoch leichte Verletzungen.

Zuvor geriet ein Transporter aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte dabei ein entgegenkommendes Auto. Der 24-jährige Fahrer des Autos verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lastkraftwagen. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die beiden weiteren beteiligten 43- und 52-jährigen Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 202 für rund sechs Stunden vollständig gesperrt.