Tödlicher Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Roller in Wilhelmshaven ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten Rettungskräfte dem Menschen, der mit dem Roller unterwegs war, nicht mehr helfen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. Auch zum Unfallhergang am Nachmittag machte der Polizeisprecher vorerst nur wenige Angaben. Demnach wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.