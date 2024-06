Tödlicher Verkehrsunfall in Stuhr: Auto prallt gegen Baum

Stuhr (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend in Stuhr (Landkreis Diepholz) wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus starb. Der 84-jährige Fahrer fuhr mit seinem Wagen nach ersten Polizeierkenntnissen von Brinkum Nord in Richtung Stuhrbaum. In einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Dieses kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Nach ersten Erkenntnissen war der 84-Jährige wohl nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Schaden beträgt circa 10.000 Euro. Die Straße war für die Unfallaufnahme für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt.