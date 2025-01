Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Cloppenburg

Garrel (dpa/lni) –

Ein 22 Jahre alter Mann ist in der Nacht bei einem Autounfall in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 72 in Richtung Friesoythe unterwegs. An einer Kreuzung missachtete er nach den Angaben nach ersten Erkenntnissen eine rote Ampel und kollidierte mit einem abbiegenden Fahrzeug.

Durch den Unfall wurde der Beifahrer tödlich und der Fahrer wurde leicht verletzt. Die 31-jährige Fahrerin des zweiten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen. Gegen 07.00 Uhr wurden die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle abgeschlossen. Die Polizei ermittelt nun, warum das Rotlicht missachtet wurde.