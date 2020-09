Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Emsbüren (dpa/lni) – Ein 26-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Emsbüren (Lanskreis Emsland) ums Leben gekommen. Der Mann sei gegen Mitternacht mit seiem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht an seinen schweren Verletzungen starb. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.