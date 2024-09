Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

Delmenhorst (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 1 ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 70-Jährige sei in der Nähe von Harpstedt (Landkreis Oldenburg) nach einem Auffahrunfall am Stauende ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Delmenhorst mit. Die Autobahn musste in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden.

Der ebenfalls 70-jährige Ehemann des Unfallopfers habe das Ende eines Staus auf der Autobahn zu spät erkannt und habe ausweichen wollen. Dennoch sei er mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zusammengestoßen und dann unter den Anhänger eines Lastzuges auf der anderen Fahrbahn geraten. Der Fahrer und seine Ehefrau wurden im Fahrzeug eingeklemmt und wurden schwer verletzt befreit. Die Frau sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, so die Polizei. Ihr Ehemann sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.