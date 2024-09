Tödlicher Unfall zwischen Fahrrad und Lkw in Elphi-Nähe

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in der Hamburger Innenstadt in unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie ist ein Radfahrer tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte hätten nur noch sichere Todeszeichen bei dem Opfer feststellen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ob es sich bei dem Radfahrer um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. Informationen zum Unfallhergang am Baumwall lagen ebenfalls noch nicht vor. Die Notfallseelsorger des Deutschen Roten Kreuzes seien alarmiert worden und betreuten nun mehrere Menschen am Unfallort. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung vorerst gesperrt.