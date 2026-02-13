Tödlicher Unfall nach Überholmanöver auf B71

Munster (dpa) –

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 bei Munster im niedersächsischen Heidekreis ums Leben gekommen. Ihr 41-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall kam es, als die Frau aus Hamburg gegen 14.00 Uhr an der Kreisgrenze zum Landkreis Uelzen mit ihrem Wagen einen Sattelzug überholte. Kurz nach dem Wiedereinscheren verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb mit ihrem Wagen auf dem Dach liegen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 42-jährige Hamburgerin starb noch an der Unfallstelle. Ihr Beifahrer wurde von einem Notarzt erstversorgt und kam dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der überholte Sattelzug setzte nach Polizeiangaben seine Fahrt fort. Auch ein Auto, das unmittelbar hinter dem Unfallwagen fuhr und ebenfalls überholte, entfernte sich vom Unfallort. Ob die Fahrer den Unfall bemerkten, ist unklar. Die Polizei bittet insbesondere diese Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen um Hinweise. Die B71 war für mehrere Stunden voll gesperrt.