Frau stirbt bei Unfall mit Streifenwagen auf Einsatzfahrt

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen in Bremen ist eine Autofahrerin gestorben. Die 32-Jährige sei ersten Erkenntnissen nach am Freitagabend mit ihrem Wagen vom Gelände einer Tankstelle nach links auf eine Straße abgebogen. Dort prallte sie mit einem Streifenwagen zusammen, der dort mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie noch an der Unfallstelle. «Das ist ein absolut tragischer Vorfall. Wir bedauern ihn sehr und sprechen den Familienangehörigen der Verstorbenen unsere aufrichtige Anteilnahme aus», sagte der Bremer Polizeipräsident Dirk Fasse am Samstag.

Der 33 Jahre alte Beifahrer der Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, es besteht nach Angaben der Polizei aber keine Lebensgefahr. Die Besatzung des Streifenwagens wurde leicht verletzt. Auch sie wurden in einem Krankenhaus behandelt, konnten dies aber in der Nacht zum Samstag wieder verlassen.

Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD)zeigte sich betroffen. «Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. Zugleich hoffe ich, dass ihr Beifahrer und die beteiligten Kollegen keine bleibenden, gesundheitlichen Folgen von dem furchtbaren Vorfall davontragen», so Mäurer. Die Angehörigen der Frau wurden von einem Seelsorger betreut. Die Polizei Niedersachsen hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.