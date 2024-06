Elmshorn (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Lutzhorn im Landkreis Pinneberg von einem Traktor überrollt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Wie er am Sonntagvormittag unter die Räder des landwirtschaftlichen Fahrzeugs gekommen ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagnachmittag mit. Der Mann, der mutmaßlich Landwirt war, erlag nach dem Unglück noch vor Ort seinen Verletzungen.