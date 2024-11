Tödlicher Unfall: Mann fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteig

Hamburg (dpa) –

Bei einem Unfall am Hamburger S-Bahnhof Sternschanze ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Mann habe gegen 8.00 Uhr in eine einfahrende S-Bahn einsteigen wollen und sei dabei in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteig gestürzt, teilte die Bundespolizei mit.

Die Feuerwehr befreite den Verletzten, er starb trotz aller Hilfsmaßnahmen noch vor Ort. Der Tote soll 38 Jahre alt sein, weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. «Wir schließen Fremdverschulden aus», sagte ein Sprecher. Das habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben. Die S-Bahn wurde evakuiert und der Bahnsteig geräumt. Der Bahnhof Sternschanze wurde wegen der Rettungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.