Tödlicher Unfall in Hamburg: U-Bahn überrollt zwei Menschen

Hamburg (dpa) –

Zwei Menschen sind im Hamburger Stadtteil Wandsbek von einer einfahrenden U-Bahn überrollt worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen seien die Personen am Donnerstag auf das Gleis gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt.

Die U1 zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt sei eingestellt, meldete die Hamburger Hochbahn AG. Grund dafür sei ein Rettungswageneinsatz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet.