Schiffdorf-Laven (dpa/lni) –

Ein Mann ist am Silvesterabend bei einem Autounfall im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Der 39-Jährige kam nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve in Schiffdorf-Laven aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Er starb demnach noch an der Unfallstelle.