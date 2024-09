Tödlicher Unfall: Fahrzeug prallt gegen Laterne

Bad Rothenfelde (dpa/Ini) –

Ein schwerer Auffahrunfall bei Osnabrück ist für eine Autofahrerin tödlich geendet. Die Fahrerin wollte am Sonntagabend nach links abbiegen und verlangsamte ihr Tempo, wie die Polizei auf dpa-Anfragen mitteilte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand prallte ein Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit von hinten in das Autoheck der Fahrerin.

Ihr Fahrzeug prallte mit Wucht gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Laternenmasten. Dabei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie am Unfallort starb. In ihrem Auto saß noch eine Beifahrerin, die schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Auch der Fahrer, der den Auffahrunfall verursachte, wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Mehr Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.