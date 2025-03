Tödlicher Unfall – Fahrer prallt mit Auto gegen Baum

Hemmoor (dpa/lni) –

Ein Mann ist im Landkreis Cuxhaven mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Nach Mitteilung der Polizei war der aus Hemmoor stammende 75-Jährige auf einer Bundesstraße in Richtung Lamstedt unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. Das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach.

Warum er von der Straße abkam, war zunächst nicht bekannt. Ebenfalls im Wagen befand sich die 95 Jahre alte Mutter des Fahrers. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.