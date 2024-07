Bohmte (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall im Landkreis Osnabrück ist eine Frau tödlich verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam ein Autofahrer in Bohmte von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Seine Beifahrerin starb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.