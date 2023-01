Tödlicher Unfall: Auto prallt bei Hannover gegen Baum

Uetze (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in der Region Hannover sind in der Nacht zu Dienstag drei Menschen verletzt worden – einer davon tödlich. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, war der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Uetze und Dedenhausen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz Reanimationsversuchen starb einer der Insassen. Die beiden anderen Menschen in dem Auto sind den Angaben zufolge leicht verletzt worden.