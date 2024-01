Tödlicher Unfall: Auto fährt in Lastwagen und brennt aus

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Harburg ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall an der Bundesautobahn 7 gekommen, bei dem ein Mensch gestorben ist. Ein Auto ist aus zunächst unklarer Ursache auf einer Raststätte gegen einen Lastwagen gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Unter dem Sattelzug eingeklemmt, geriet das Auto in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Lastkraftwagen über.

Details zu dem Fahrer oder der Fahrerin des Unfallwagens waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei gibt an, dass niemand mehr lebend aus dem brennenden Auto gerettet werden konnte. Der Fahrer des Sattelzuges konnte sich aus der Fahrerkabine des brennenden Lasters retten und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Unfallwagen brannte vollständig aus und der Laster wurde stark beschädigt.

Der betroffene Autobahnabschnitt auf Höhe der Autobahnraststätte Harburger Berge Ost in Richtung Süden ist vollständig gesperrt. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird, ist zunächst noch nicht bekannt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist ebenfalls unklar, die Ermittlungen dauern an.