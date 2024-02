Tödlicher Unfall: 10-Jähriger in Hamburg von Bus überrollt

Einsatzkräfte stehen im Stadtteil Neuallermöhe an einer Unfallstelle. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Kind ist in Hamburg-Allermöhe von einem Linienbus überfahren worden und dabei ums Leben gekommen. Der 10-Jährige starb am Freitagnachmittag noch am Unfallort, wie die Feuerwehr mitteilte. «Die erst eintreffende Rettungswagenbesetzung hat einen leider schon verstorbenen Jungen vorgefunden, den sie dann leider nur noch mit sicheren Todeszeichen melden konnten», sagte Feuerwehrsprecher Timo Riedel. Der Busfahrer und weitere Insassen wurden den Angaben zufolge vom Rettungsdienst und dem Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Zum Unfallhergang konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr Auskunft geben.