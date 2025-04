Polizei ermittelt nach tödlichem Sturz von Balkon

Hamburg (dpa/lno) –

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Montag in Hamburg-Wilstorf vom Balkon eines Hochhauses in den Tod gestürzt. Es gebe Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Polizei. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Angaben zu dem oder den Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.

Zuvor soll es zu einem Streit mit körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen in der Wohnung im 8. Stock gekommen sein. Medienberichte, wonach eine Machete zum Einsatz kam, bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Polizeibeamte mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung rund um das Hochhaus im Soltauer Ring. Ermittler der Spurensicherung waren unterwegs, um Spuren zu sichern.