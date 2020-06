Tödlicher Streit unter Obdachlosen: 36-Jähriger angeklagt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht hat am Montag ein Prozess gegen einen 36-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge begonnen. Der Angeklagte, ein Obdachloser aus Polen, soll im Juli 2019 in Hamburg-Jenfeld im Streit einem 41-jährigen polnischen Obdachlosen mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben. Dabei stürzte das Opfer und schlug heftig mit dem Kopf auf. Der Angeklagte legte den Verletzten in einiger Entfernung zu seinem Zelt ab. Das Opfer starb später an den Folgen einer Hirnblutung.

Nach der Verlesung der Anklageschrift wollte der Angeklagte keine Angaben machen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Ob er später noch aussagen wird, stehe noch nicht fest.

Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von drei bis 15 Jahren. Wie hoch die Strafe ausfallen wird, hänge auch davon ab, wie schuldfähig der Angeklagte sei. Daher wird der 36-Jährige auch von einem Psychiater begleitet, der die Schuldfähigkeit feststellen soll. Da der Angeklagte während der Tat alkoholisiert war, könne er eventuell auch in einer Entzugsklinik untergebracht werden.