Tödlicher Streit unter Kollegen – 23-Jähriger muss in U-Haft

Großenkneten (dpa/lni) –

Nach einem tödlichen Streit in einem Wohnpark für Arbeiter im Landkreis Oldenburg muss ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Das ordnete ein Haftrichter an. Der junge Mann ist dringend tatverdächtig, seinen 32 Jahre alten Arbeitskollegen am Sonntag bei der Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Eine Obduktion ergab, dass der Mann durch eine Stichverletzung am Rücken starb.

Anwohner hatten am frühen Sonntagmorgen wegen der Auseinandersetzung in der Wohnanlage in der Gemeinde Großenkneten die Polizei alarmiert. Die Ermittler nahmen den 23 Jahre alten Vietnamesen vorläufig fest. Er soll im gleichen Haus wie der 32-Jährige, ebenfalls ein Vietnamese, gelebt haben. Warum es zwischen den beiden Männern zu dem Streit kam, ist nicht bekannt.