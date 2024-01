Tödlicher Raubüberfall: Rubine und Pharao-Anhänger gestohlen

Sankt Peter-Ording (dpa/lno) –

Bei dem tödlichen Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche ist ein auffälliger Anhänger mit dem Bild des ägyptischen Pharaos Ramses II. gestohlen worden. Zudem seien bei einem Einbruch einige Tage zuvor aus dem Haus des Ehepaares 50 Rubine, beziehungsweise Rubinsplitter, große Mengen Kleingeld und zwei Flaschen Wein entwendet worden, hieß es von der Polizei am Freitag. Nun hat die Staatsanwaltschaft Flensburg eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täter führen. Die Familie des Opfers verdoppelte die Belohnung auf 10 000 Euro.

Bei dem Überfall wurde ein 99-Jähriger tödlich verletzt. Seine 79 Jahre alte Ehefrau wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Einbruch am 5. oder den Überfall am 11. Januar beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch hofft die Polizei auf Zeugen, denen möglicherweise das Diebesgut zum Kauf angeboten wurde. Die Ermittler gehen zunächst davon aus, dass mindestens drei Täter beteiligt waren. Nach dem Überfall flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug vom Tatort.