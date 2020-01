Radfahrer in Hamburg von Müllauto überrollt

Blaulicht und der LED- Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wandsbek ist am Montagmorgen ein Radfahrer von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei bei dem Unfall zwischen Vorder- und Antriebsachse eingeklemmt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es handle sich um einen etwa 60-jährigen Mann. Die drei Mitarbeiter auf dem Müllwagen und eine Zeugin seien seelsorgerisch behandelt worden. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort lag der Leichnam abgedeckt unter dem Wagen. Die Unfallstelle an der viel befahrenen Rütersstraße Ecke Wendemuthstraße sei für den Einsatz abgesperrt worden.