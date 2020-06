Tödlicher Motorradunfall im Landkreis Oldenburg

Ein Fahrzeug der Polizei steht an einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/dpa

Winkelsett (dpa/lni) – Ein 28-jähriger Mann aus Bremen ist bei einem Motorradunfall in Winkelsett im Landkreis Oldenburg gestorben. Dies teilte die Polizei Delmenhorst am Dienstagmorgen mit. Demnach kam der Bremer am Montagabend auf der Straße K5 von Harpstedt in Richtung Winkelsett in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dabei sei er über einen Grünstreifen gerutscht und anschließend gegen einen Baum geprallt. Von Zeugen gerufene Rettungskräfte hätten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Pressemitteilung Polizei Delmenhorst