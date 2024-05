Tödlicher Messerstich: 20-Jähriger muss vor Gericht

Kiel (dpa/lno) –

Ein 20-Jähriger muss sich ab Freitag wegen Totschlags vor dem Landgericht Kiel verantworten. Zudem werden dem jungen Mann Körperverletzung in zwei Fällen, Nötigung und Geiselnahme vorgeworfen, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte. Der Angeklagte soll im Oktober vergangenen Jahres eine 17-Jährige durch einen Messerstich getötet haben. Die Frau war damals nach einem Autounfall gestorben.

Nach Angaben der Polizei saß sie in einem Auto mit dem Angeklagten, der während der Fahrt mit einem Messer auf sie eingestochen haben soll. Der Wagen stieß an einer Kreuzung mit einem anderen zusammen, wobei die Insassen des anderen Fahrzeugs leicht verletzt wurden. Die junge Frau starb auf dem Weg zum Krankenhaus.

Nach Erkenntnissen der Polizei war die 17-Jährige, die in Begleitung eines Mannes war, nach einem Streit in der Wohnung des Tatverdächtigen geflohen. Während ihr Begleiter zu Fuß geflohen sei, habe sich die 17-Jährige in ein vor dem Haus stehendes Auto eines Bekannten geflüchtet. Der Angeklagte soll den Fahrer aber zum Aussteigen genötigt haben und mit dem späteren Opfer gegen dessen Willen mit dem Wagen losgefahren sein.

Der Angeklagte hatte nach der Festnahme den Messerstich während der Fahrt eingeräumt. Einen Tötungsvorsatz hatte er laut Polizei aber bestritten.