Tödlicher Handtaschenraub: Ermittler fahnden mit Phantombild

Uelzen (dpa/lni) –

Nach einem Handtaschenraub in Uelzen, bei dem eine Frau starb, sucht die Polizei nun mit der Hilfe eines Phantombildes nach dem Täter. Der Verdächtige sei zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und habe zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Trainingsanzug, eine dunkle Sonnenbrille und eine mit dem Schriftzug «FBI» bedruckte Baseballcap getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Ermittlungsgruppe arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Straftat.

Der Täter soll am 12. Juli in der Nähe eines Baumarktes einer Frau ihre Handtasche entrissen haben. Die 46-Jährige stürzte dadurch so schwer, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus starb. Der Mann flüchtete auf seinem Fahrrad. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt wegen eines Anfangsverdachts des Raubes mit Todesfolge. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.