Tödlicher Fahrradunfall: Polizei sucht Zeugen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem erneuten Abbiegeunfall mit einem tödlich verletzten Radfahrer sucht die Polizei in Hamburg nun nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Unfallhergangs helfen können. Auch die Identität des Radfahrers habe noch nicht geklärt werden können, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Mann war den Angaben nach am Mittwochnachmittag im Stadtteil Wilhelmsburg beim Linksabbiegen von einem Lastwagen erfasst worden, der auf demselben Fahrstreifen abbiegen wollte. Er wurde überrollt und starb noch an der Unfallstelle.

Für die Rekonstruktion des Unfalls hat die Polizei nach eigenen Angaben auch einen Sachverständigen hinzugezogen. Spuren seien unter anderem mit einer Drohne und einem 3D-Scanner gesichert worden. Ein Kriseninterventionsteam habe den 50 Jahre alten Lastwagenfahrer vor Ort betreut. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Mann anschließend wegen eines Schocks ins Krankenhaus gebracht.

Immer wieder kommen auch in Hamburg Radfahrer bei Abbiegeunfällen ums Leben. Zuletzt war im November in der Innenstadt ein 33-Jähriger von einem Reisebus überfahren worden. In Hamburg-Groß Flottbek war Ende August ein 15 Jahre alter Radfahrer von einem Lastwagen erfasst worden.