Tödlicher Busunfall an Bahnübergang – Rotlicht missachtet

Hamburg (dpa/lno) –

Die tödliche Kollision eines Hamburger Linienbusses mit einer Lok der Hafenbahn ist nach Angaben der Polizei mutmaßlich vom Busfahrer verursacht worden. Der 61-Jährige habe das Rotlicht an dem unbeschrankten Bahnübergang im Stadtteil Wilhelmsburg missachtet, hieß vom Lagedienst der Polizei. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag war eine 19-Jährige ums Leben gekommen. Sie habe in dem Bus als Fahrgast gesessen und sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden der Busfahrer und ein anderer Fahrgast im Alter von 36 Jahren schwer verletzt. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen der Rangierlok erlitten einen Schock. Die Feuerwehr hatte die Verletzungen des Busfahrers zunächst als lebensbedrohlich eingestuft. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, hieß es am Sonntag von der Polizei.

Mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Bus fuhr laut Polizei auf der Nippoldstraße, die parallel zur östlichen Rampe der Köhlbrandbrücke verläuft, in Richtung Neuhöfer Damm, als zur gleichen Zeit die Rangierlok aus Richtung Roßdamm kommend den Bahnübergang passierte. Die Buslinie 152 verbindet den Fähranleger Neuhof am östlichen Ufer des Köhlbrands mit den S-Bahnstationen Wilhelmsburg und Harburg Rathaus. Die Feuerwehr war mit mehr als 80 Mann im Einsatz.

Nicht der erste Unfall an dem Bahnübergang

An dem Bahnübergang ist es in der Vergangenheit bereits zu Unfällen gekommen. Im Juli vergangenen Jahres gab es einen Zusammenstoß zwischen einer Rangierlok der Hafenbahn und einem Lastwagen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Rund 17.000 Liter Sojaöl liefen aus.

Im Mai 2023 sorgte die Kollision eines Sattelzugs und einer Eisenbahn für einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Auch damals soll der Lastwagenfahrer die rote Ampel am Bahnübergang übersehen haben, als er in Richtung Neuhöfer Damm fuhr und eine Hafenbahn von links kam. Der Fahrer erlitt einen Schock, die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Auf der Kartenansicht von Google Maps ist der Bahnübergang nicht eingetragen.