Tödlicher Brand wahrscheinlich durch Kerze ausgelöst

Oyten (dpa/lni) – Der Brand mit zwei toten Senioren in einem Reihenhaus in Oyten im Landkreis Verden ist wahrscheinlich durch eine Weihnachtsdekoration mit einer Kerze ausgelöst worden. Nach allem, was am Brandort gesehen und gefunden wurde, sei dies wahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 86-Jährige und der 85-Jährige an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Endgültige Klarheit soll eine Obduktion bringen. Wann das Ergebnis vorliegt, war zunächst unklar.

Am Montag hatte eine Angehörige die 86-jährige Bewohnerin und den 85-jährigen Bewohner des Hauses leblos gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der zwei Menschen feststellen.

