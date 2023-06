Tödlicher Badeunfall in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (dpa/lno) –

Bei einem Badeunfall ist ein 30-Jähriger am Samstag in einem Freizeitpark in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann ins Wasser gegangen, untergetaucht und nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 10.45 Uhr bargen Beamte den Körper. Trotz intensiver Reanimationsversuche durch Rettungskräfte starb der Mann aus Kaltenkirchen an der Badestelle. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem tragischen Ereignis kommen konnte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.