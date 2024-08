Tödlicher Badeunfall in Friedland

Ein 59 Jahre alter Mann ist beim Baden in der Gemeinde Friedland ums Leben gekommen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Friedland (dpa/lni) –

Ein Mann ist beim Baden in einem See in der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht, teilte die Polizei mit. Der 59-Jährige sei gegen Mittag aus noch nicht bekannten Gründen untergegangen. Derzeit gehe die Polizei von einem tragischen Badeunfall aus, hieß es.

Andere Badegäste versuchten sofort, den Untergegangenen im Wasser zu finden. Die Feuerwehr suchte mit mehreren Tauchern, Booten und einer Drohne nach dem Mann. Etwa zwei Stunden später fanden Taucher den leblosen Körper des 59-Jährigen. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.