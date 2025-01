Tödlicher Auffahrunfall bei Geeste

Ein 24-Jähriger verstirbt noch am Unfallort (Symbolbild). Stefan Puchner/dpa

Geeste (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Süd-Nord-Straße bei Geeste (Landkreis Emsland) ist ein 24-Jähriger gestorben. Ein zweiter Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Meppen mitteilte.

Zum Linksabbiegen hatte der 24 Jahre alte Mann sein Tempo gedrosselt und den entgegenkommenden Verkehr abgewartet. Das übersah nach Polizeiangaben der hinter ihm fahrende 36-jährige Autofahrer. Das vordere Auto wurde durch den Aufprall in einen Graben geschleudert. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, sagte ein Sprecher der Polizei Meppen.