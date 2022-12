Tödlicher Arbeitsunfall auf der Lufthansa-Werft

Hamburg (dpa) –

Auf der Werft der Fluglinie Lufthansa am Hamburger Airport hat es einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Ein Mitarbeiter sei von einem Hangartor eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 53 Jahre alte Mann habe am Freitagabend ein Tor öffnen wollen und sei dann mit dem Kopf dazwischen geraten.

Zwischen dem Tor und einem festen Element der Halle klemmte der 53-Jährige den Angaben zufolge fest und konnte sich nicht mehr befreien. Der Mann verletzte sich laut Polizei so schwer, dass der Notarzt an Ort und Stelle nur noch den Tod feststellen konnte. Ein Fremdverschulden sei zunächst auszuschließen, so die Polizei. Weitere Ermittlungen zu der Unfallursache laufen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über das Unglück im Stadtteil Fuhlsbüttel berichtet.