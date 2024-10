Tödliche Schüsse auf 31-Jährigen – Täter weiter flüchtig

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Hamburg ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Bislang gebe es keine Neuigkeiten bei den Ermittlungen zu vermelden, sagte ein Polizeisprecher. Ein bislang unbekannter Täter hatte am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Neustadt auf den 31-Jährigen geschossen und war anschließend unerkannt geflüchtet. Anwohner versuchten noch, den Mann wiederzubeleben, doch er starb noch am Tatort. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei zunächst weiter unklar, die Ermittlungen dauern an.